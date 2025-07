Webuild nuovi lavori per 600 milioni di dollari in Arabia Saudita

MILANO (ITALPRESS) – Webuild rafforza la sua presenza in Arabia Saudita con nuovi lavori per circa USD 600 milioni (100% Gruppo Webuild) nell’ambito del progetto Diriyah Square. Il valore complessivo delle opere affidate a Webuild dalla Diriyah Company negli ultimi anni per la trasformazione di Diriyah, sale quindi a circa USD 2 miliardi. Diriyah, sede del sito patrimonio dell’Unesco di At-Turaif, si trova a nord-ovest di Riyadh ed è destinata a diventare uno dei principali poli culturali e commerciali del Regno. “Siamo orgogliosi di contribuire a un progetto di così grande valore simbolico e strategico per l’Arabia Saudita. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: webuild - lavori - milioni - arabia

In Sicilia Webuild ha avviato lavori per il viadotto Ragusa-Catania - (Adnkronos) – Un nuovo passo in avanti in Sicilia per offrire ai cittadini una mobilità più moderna ed efficiente: Webuild ha iniziato i lavori dell’opera più importante dell’autostrada Ragusa-Catania, corridoio cruciale per la viabilità del versante orientale dell’isola.

In Sicilia Webuild ha avviato lavori per il viadotto Ragusa-Catania - (Adnkronos) – Un nuovo passo in avanti in Sicilia per offrire ai cittadini una mobilità più moderna ed efficiente: Webuild ha iniziato i lavori dell’opera più importante dell’autostrada Ragusa-Catania, corridoio cruciale per la viabilità del versante orientale dell’isola.

Ponte sullo Stretto, Webuild: «I lavori dovrebbero iniziare nel 2026» - Rispondendo a margine della ceo conference di Mediobanca che si sta svolgendo a Milano a una domanda sul ponte sullo Stretto, il direttore generale di Webuild, Massimo Ferrari, ha affermato che « i lavori dovrebbero iniziare nel 2026 ».

Webuild, nuovi lavori per 600 milioni di dollari in Arabia Saudita; A Webuild nuovi lavori per 600 milioni dollari in Arabia Saudita; Webuild consolida la sua presenza in Arabia Saudita: nuovi lavori per 600 milioni di dollari nel progetto Diriyah Square.

Webuild, nuovi lavori per 600 milioni di dollari per il nuovo polo culturale e commerciale di Diriyah - ovest di Riyadh ed è destinata a diventare uno dei principali poli culturali e commerciali del Regno ... Segnala msn.com

Webuild consolida la sua presenza in Arabia Saudita: nuovi lavori per 600 milioni di dollari nel progetto Diriyah Square - Webuild porta a 2 miliardi di dollari il valore complessivo delle opere affidategli nella trasformazione di Diriyah, area simbolica e culturale nei pressi di Riyadh ... Riporta msn.com