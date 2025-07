Sinner sul tetto del mondo ma non si accontenta | Non ho fatto la storia dello sport azzurro c’è tanto da vincere

Jannik Sinner commenta l'impresa di ieri a Wimbledon. Tanti i temi sviscerati: la famiglia, il suo team, la rivalitĂ con Carlos Alcaraz destinata a durare ancora a lungo, la sconfitta sofferta nella finale del Roland Garros. Ma il focus è uno solo: continuare a vincere in futuro. Per questo dice di non aver riscritto la storia dello sport italiano, perchĂ© c'è ancora tanto ancora da vincere. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Sinner sul tetto del mondo, ma non si accontenta: “Non ho fatto la storia dello sport azzurro, c’è tanto da vincere”

In questa notizia si parla di: sinner - tetto - mondo - accontenta

Medvedev si allena con Sinner e lo sfotte: "Occhio al tetto..." - Jannik e Medvedev conversano sull'erba di Wimbledon durante un allenamento: il russo lo sfotte, ma il numero uno si dice fiducioso.

Jannik Sinner vola ai quarti di finale di Wimbledon 2025 dopo il ritiro di Dimitrov: polemiche per la chiusura del tetto sul Centrale - Jannik Sinner si qualifica ai quarti di finale di Wimbledon 2025, ma il match contro Grigor Dimitrov finisce al centro delle polemiche.

Jannik Sinner spiega: “Con il tetto chiuso mi stavo sentendo un po’ meglio, ma Dimitrov meritava di vincere” - Jannik Sinner ha superato gli ottavi di finale a Wimbledon 2025 nel peggior modo possibile, usufruendo del ritiro di Grigor Dimitrov (grave infortunio al pettorale) dopo aver perso i due set per 6-3 7-5 e dovendo inoltre fare i conti anche con un fastidio al gomito destro che rischia di condizionare negativamente il prosieguo del suo cammino sui prati londinesi dell’All England Club.

Sinner colpevole di innocenza; Trionfi Italiani nel Segno dell’Eccellenza con Jannik Sinner e Enzo Maresca; Sinner, che trionfo a Pechino. Il Predestinato si avvicina al tetto del mondo: e nel 2024 c’è il sogno Slam.

Sinner sul tetto del mondo: una corsa inarrestabile iniziata sei anni ... - Sinner sul tetto del mondo: una corsa inarrestabile iniziata sei anni fa A sedici anni inizia la sua avventura nei professionisti, numero 551 nella classifica Atp. Lo riporta ilgiornale.it

Sinner numero uno, dai campi di Bordighera al tetto del mondo - Genova – Un tratto di strada per raggiungere il tetto del mondo, prima volta assoluta per un tennista italiano (clicca qui per l’articolo), Jannik Sinner l’ha percorso in Liguria. Riporta ilsecoloxix.it