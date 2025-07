Francia – Prima vittoria di Pablo Sarrazin

Il giovane figlio d’arte domina al Rallye Terre de Découverte, Laurent Pellier deve accontentarsi del secondo posto. È finalmente arrivata la prima affermazione in carriera per il diciottenne francese Pablo Sarrazin: Assieme a Yannick Roche ha vinto il Rallye Terre de Découverte, prova del Campionato Francese Terra. Con la loro Citroën C3 Rally2 del team . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

Rugby, i convocati dell’Italia per il Tour Estivo: prima chiamata per Pablo Dimcheff - Gonzalo Quesada, CT della Nazionale Italiana di rugby, ha ufficializzato i convocati per il raduno in preparazione al Tour Estivo.

Iron Lynx nel WRC2: con Sarrazin, le “Iron Dames” e Citroen Racing; Il WRC2 2025 si tinge di francese.

Sarrazin è uscito da terapia intensiva, domani sarà trasferito in ... - Sarrazin ha già lasciato la terapia intensiva e domani sarà trasferito nel reparto neurologico di una struttura sanitaria di Lione dove potrà proseguire il suo percorso di ripresa e riabilitazione. Secondo gazzetta.it

Cyprien Sarrazin ricoverato in terapia intensiva: operato - MSN - Dopo la brutta caduta nella seconda prova della discesa di Bormio, lo sciatore francese è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Sondalo, dove è stato ... Come scrive msn.com