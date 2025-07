Calciomercato Napoli attesa nelle prossime ore la svolta definitiva per l' affare Osimhen

È attesa nelle prossime ore la svolta definitiva, in un senso o nell'altro, per l'affare Osimhen tra Napoli e Galatasaray. Il vice presidente giallorosso Abdullah Kavukcu ha presentato la sua offerta finale venerdì a Milano, prima di far ritorno a Istanbul per il fine settimana e per il funerale. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

A Napoli si respira un atmosfera di attesa, di tensione e preoccupazione (Sky) - Massimo Ugolini a Sky Sport è intervenuto da Castel Volturno in merito alla sensazioni post pareggio contro il Genoa per 2-2.

Giro d'Italia, la tappa Potenza-Napoli: attesa per l'arrivo sul Lungomare | DIRETTA - Tutto pronto a Napoli per l'arrivo della sesta tappa del Giro d'Italia 2025, in partenza da Potenza. Con i suoi 226 km, sarà la tappa più lunga di tutta la corsa rosa.

5 milioni e firma per il Napoli: il colpo infiamma i tifosi in attesa di De Bruyne - In attesa del colpo De Bruyne, il club partenopeo è pronto ad ingaggiare un giovane talento 22enne: 5 milioni ed arriva la firma 5 milioni e firma per il Napoli: il colpo infiamma i tifosi in attesa di De Bruyne (Ansa Foto) – SerieAnews Il Napoli ha una rosa adeguata per il doppio impegno? Una domanda a cui Antonio Conte ha già la risposta.

ULTIM'ORA - Il #Napoli torna su #MilinkovicSavic Sorpresa. Il Napoli torna su Vanja Milinkovic-Savic: non se ne parla più da settimane, i riflettori erano puntati (anche da parte nostra) sul Leeds, ma nelle ultime ore il Napoli ha ripreso a informarsi concretamen Vai su Facebook

Il Mattino - Garnacho ha fatto una promessa al Napoli: svolta ... - MSN - Calciomercato Napoli: Garnacho in attesa del Man Utd Continua ad esserci un muro tra Napoli e Manchester United per Alejandro ... Lo riporta msn.com

Napoli, prima firma del prossimo acquisto: l’indizio è chiarissimo - Il Napoli si prepara ad un nuovo innesto e da questo punto di vista arriva una svolta importante: ha già messo la sua prima firma ... Da calcionow.it