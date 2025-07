Superbike Ducati ha fatto i conti senza l’oste? Razgatlioglu vuole andarsene da Campione in carica

Se in Ducati pensavano di avere il titolo Superbike 2025 in tasca, evidentemente hanno fatto i conti senza l’oste. Un locandiere dallo sguardo stralunato, ma in realtà determinatissimo a riscuotere il dovuto. Un esercente che sta per abbandonare la taverna gestita con profitto per anni, allo scopo di gettarsi in un business più feroce e potenzialmente più remunerativo, ma deciso a passare la proprietà del locale da padrone assoluto. Toprak Razgatlioglu ha fatto tripletta a Donington, portando a 8-1 il parziale nello scontro diretto con Nicolò Bulega negli ultimi tre round. L’emiliano erediterà le chiavi dell’osteria, ne sono tutti certi. 🔗 Leggi su Oasport.it

