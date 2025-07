Distrutta la balena di Allegrucci davanti alla Triennale | chi è stato fermato | VIDEO

Un incendio doloso ha distrutto la balena in cartapesta azzurra realizzata da Jacopo Allegrucci, una delle opere più iconiche della 24ª Esposizione Internazionale della Triennale di Milano. Le fiamme sono divampate nelle prime ore di oggi, lunedì 14 luglio. L'installazione è un simbolo della fragilità ambientale e della lotta per la tutela delle specie a rischio. Il rogo è stato spento grazie all'intervento dei vigili del fuoco, anch'essi allertati: sul posto gli agenti della questura di Milano hanno fermato il presunto piromane, un cittadino straniero, probabilmente di origine egiziana. La sua posizione è ora al vaglio degli inquirenti che potrebbero valutare l'arresto per incendio doloso. 🔗 Leggi su Iltempo.it

