Quando si parla di piattaforme di streaming on demand, ci si riferisce quasi sempre solo a Netflix, Prime Video e Disney+ e, più marginalmente, a Apple TV+. Quasi nessuno cita Rai Play, che è un contenitore più che dignitoso di prodotti sia popolari che autoriali e che può rappresentare un'alternativa più che valida per coloro che cercano prodotti di intrattenimento di qualità senza bisogno di spendere soldi per l'abbonamento. Per questo abbiamo deciso di consigliarvi cinque serie tv imperdibili che potete guardare in modo del tutto gratuito su Rai Play e che sono perfette per l'estate. Normal People. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Cinque serie tv imperdibili da vedere gratuitamente su Rai Play