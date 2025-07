Il Mondiale per Club finisce a botte clamorosa rissa dopo Chelsea-Psg

Si chiude nel peggiore dei modi la finale del Mondiale per Club tra Chelsea e Paris Saint- Germain. I Blues dominano la sfida del MetLife Stadium, vincono 3-0 grazie alla doppietta di Cole Palmer e alla rete di Joao Pedro. Una sfida a senso unico caratterizzata dal grande nervosismo, come testimonia anche l'espulsione negli ultimi minuti di Joao Neves al primo cartellino rosso della sua carriera. Dopo il triplice fischio dell'arbitro australiano Faghani è poi esplosa inevitabilmente la tensione. In mezzo al campo c'è Joao Pedro, che sta esultando per la vittoria. La sua esultanza fatta di balletti e sorrisi provocatori non piace per niente a Luis Enrique. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il Mondiale per Club finisce a botte, clamorosa rissa dopo Chelsea-Psg

