Truffa del ' finto carabiniere' sventata a Formicola e ladri in fuga per km come sono stati catturati

Due uomini arrestati a Formicola per tentata truffa ai danni di una 78enne: sventato il raggiro grazie a segnalazioni e intervento dei Carabinieri. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Truffa del 'finto carabiniere' sventata a Formicola e ladri in fuga per km, come sono stati catturati

In questa notizia si parla di: truffa - formicola - finto - carabiniere

Sarebbe stato ucciso nel corso di una lite scoppiata tra bande di giovani truffatori per la spartizione dei proventi delle truffe agli anziani. Stefano Margarita, 26 anni di #Secondigliano, è stato colpito mortalmente con un fendente a San Marco Evangelista durant Vai su Facebook

Truffa del 'finto carabiniere' sventata a Formicola e ladri in fuga per km, come sono stati catturati; Carabinieri sventano truffa a un'anziana e acciuffano due malfattori dopo inseguimento; Finto maresciallo tenta truffa ad anziana nel Casertano: due arresti dopo inseguimento.

Truffa del 'finto carabiniere' sventata a Formicola e ladri in fuga per km, come sono stati catturati - Due uomini arrestati a Formicola per tentata truffa ai danni di una 78enne: sventato il raggiro grazie a segnalazioni e intervento dei Carabinieri. Si legge su virgilio.it

Formicola (Ce): Sventata truffa dei finti carabinieri ai danni di una donna anziana - I Carabinieri della Stazione di Formicola hanno sventato una truffa ai danni di una persona anziana, arrestando due soggetti dediti alle truffe con il cosiddetto “metodo del falso maresciallo”. Secondo ilmetropolitano.it