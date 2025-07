I salumi Vismara tornano in utile investimento da 12 milioni

Vismara, storica azienda della salumeria italiana, entrata 4 mesi fa nel gruppo Pini, torna in utile e lancia un piano di rilancio da 12 milioni di euro per lo stabilimento di Casatenovo (LC). L'investimento prevede il potenziamento tecnologico e produttivo del sito: nuove linee di affettamento, ampliamento sale di stagionatura, automazione, efficienza energetica e un impianto fotovoltaico che coprirà il 25% del fabbisogno. Ci sarà un focus anche Focus sull' export, già attivo in Usa, Sud America, Spagna, Svizzera, Hong Kong e Thailandia. Lo stabilimento occupa 180 persone, di cui 20 assunte da gennaio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - I salumi Vismara tornano in utile, investimento da 12 milioni

