Stm Cgil Sicilia e Fiom Catania | La Regione sia protagonista delle trattative

"La regione siciliana si dice disposta a intervenire economicamente, con 200 milioni di euro, nell’accordo di programma con St microelectronics, ma non dice che impegni intende pretendere dalla multinazionale, che ha annunciato 5 mila esuberi in tutti i suoi siti produttivi". Lo denunciano la. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: regione - cgil - sicilia - fiom

Abruzzo, la Cgil celebra il Primo Maggio tra lavoro, diritti e referendum: eventi in tutta la regione - La Cgil Abruzzo si prepara a celebrare il Primo Maggio con una serie di iniziative diffuse su tutto il territorio regionale.

Falsa aggressione al sindacalista Cgil, Bucci in Consiglio regionale: "La Regione gli chiederà i danni" - Clima da campagna elettorale in assemblea, lite con l'opposizione perché il presidente parla di "Circo" a proposito del centrosinistra

Falsa aggressione al sindacalista Cgil, Bucci: "La Regione gli chiederà i danni" - Clima da campagna elettorale in assemblea, lite con l'opposizione perché il presidente parla di "circo" a proposito del centrosinistra

Nel Tgr Rai Sicilia delle 19.30 del #9luglio al 15esimo minuto il secondo servizio sul campo di calcio di Fincantieri con l’intervista a Serafino Biondo, Rsu Fiom Palermo Fiom Fincantieri Palermo Comunicati Fiom-Cgil nazionale Vai su Facebook

Stm, Cgil Sicilia e Fiom Catania: La Regione sia protagonista delle trattative; Stm, Cgil Sicilia e Fiom Catania: 'La Regione sia protagonista delle trattative'; Il Silp Cgil: “La Regione ci ripensi e finanzi il film su Calogero Zucchetto”.

Sicilia, Pd contro la Cgil alle Regionali: Fiom in campo con la ... - Sel, Idv, Verdi e Fds candidano Giovanna Marano, dirigente Fiom e leader in passato dei metalmeccanici ... Segnala ilgiornale.it

Proroga a Monti, Fiom Cgil: “Notizia positiva. Dare continuità al percorso virtuoso avviato. No a nomine politiche” - Palermo 9 luglio 2025 – La Fiom Cgil Palermo commenta positivamente la proroga di 45 giorni per Monti al Porto in attesa della nomina del suo successore. blogsicilia.it scrive