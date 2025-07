Terranuova Bracciolini al via un ampio piano di manutenzione dei corsi d' acqua

Arezzo, 14 luglio 2025 – In programma numerosi interventi del Consorzio di Bonifica Un piano articolato di interventi per la manutenzione dei corsi d'acqua ua sarĂ realizzato anche nella seconda metĂ del 2025 nel territorio comunale di Terranuova Bracciolini. A promuoverlo è il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno, nell'ambito del Piano delle attivitĂ che mira a garantire una maggiore sicurezza idraulica ea ridurre il rischio di esondazioni nelle aree abitate e produttive. Il programma include lavori di sfalcio della vegetazione, rimozione dei sedimenti, sistemazioni idrauliche e ripristino delle sponde in vari tratti di borri e torrenti, oltre che lungo l'alveo dell'Arno.

