Eleonora Di Maria nuova presidente di Smact Competence Center

Il Consiglio di sorveglianza di Smact Competence Center, il centro di eccellenza del Triveneto per la diffusione delle tecnologie 4.0, ha approvato la nomina a nuova presidente di Eleonora Di Maria, professoressa ordinaria di Economia e Gestione delle Imprese al Dipartimento di Scienze economiche e aziendali “Marco Fanno” dell’UniversitĂ di Padova. La neopresidente, che succede a Massimo Guglielmi, resterĂ in carica per il prossimo triennio. Eleonora Di Maria è professoressa ordinaria di Economia e Gestione delle Imprese dell’UniversitĂ di Padova – Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali “Marco Fanno” (Dsea). 🔗 Leggi su Ildenaro.it