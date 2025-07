Ragazzo prese a pugni un automobilista e lo ridusse in coma a Torino un anno di lavori socialmente utili non bastano | Non ha imparato nulla

Il ragazzo al tempo 16enne che il 24 novembre 2023 mandò in coma, prendendolo a pugni e facendolo rovinare sull'asfalto, il conosciuto agente immobiliare torinese Marco Nebiolo, che oggi ha 49 anni, ha scontato una condanna a un anno di lavori socialmente utili in una casa di riposo, ma questa. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

In questa notizia si parla di: ragazzo - pugni - coma - anno

Ragazzo di 14 anni preso a pugni, il papà pubblica la foto dei lividi: «ll 17enne che ha picchiato Ernesto è rimasto in pizzeria a festeggiare» - Una festa di compleanno tra minorenni sfocia in un episodio di violenza che porta un ragazzino di 14 anni in ospedale.

Giugliano, pestaggio in zona rossa: in sette si accaniscono con calci e pugni su un ragazzo - Ancora violenza tra giovanissimi a Giugliano. Un pestaggio in pieno centro, a via Roma, in piena “zona rossa”, la stessa istituita dopo la grave rissa scoppiata poche settimane fa in piazza Gramsci.

Doppia aggressione in piena notte, 27enne preso a pugni in piazza Roma. Alla Caritas ragazzo morso ad una mano - ANCONA - Due interventi nella notte per la Croce Gialla di Ancona. Il primo si è verificato in Piazza Roma dove un uomo di 27 anni, di origine straniera, ha raccontato di essere stato aggredito da ignoti per motivi al momento non chiari.

A sparare è stato Guglielmo Palozzi, padre del 33enne ucciso dopo una lite a pugni per un debito di 25 euro dopo cinque mesi di coma. Perché l'uomo era libero dopo la condanna a 10 anni Vai su Facebook

Ragazzo prese a pugni un automobilista e lo ridusse in coma, un anno lavori socialmente utili non bastano: Non ha imparato nulla; Movida violenta a Prato, 18enne in coma dopo un pugno: l’aggressione sotto gli occhi della fidanzatina; RUGGERI: In coma per tre pugni - Le Iene Video.

In coma per un like: 17enne preso a pugni per gelosia. Operato alla ... - Un ragazzo di 17 anni è in coma dopo essere stato aggredito venerdì sera, davanti a un locale pubblico in via 4 aprile a Misilmeri (); un semplice “like” a un post avrebbe acceso la miccia tra due ... Lo riporta corriereadriatico.it

In coma per un like: 17enne preso a pugni per gelosia. Operato alla ... - Un ragazzo di 17 anni è in coma dopo essere stato aggredito venerdì sera, davanti a un locale pubblico in via 4 aprile a Misilmeri (); un semplice “like” a un post avrebbe acceso la miccia ... leggo.it scrive