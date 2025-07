Cremonese nuova musica per Nicola | ecco tutti gli obiettivi per il ritorno in Serie A

Prende forma la nuova Cremonese di Davide Nicola, al ritorno in Serie A: tra conferme, nuovi arrivi e obiettivi di mercato Un violino Stradivari con la sciarpa grigiorossa: è questa l'immagine scelta per lanciare la nuova campagna abbonamenti della Cremonese, tornata in Serie A. "Insieme è tutta un'altra musica" recita lo slogan, che celebra non .

Il Pisa chiude al meglio: 2-1 alla Cremonese. E ora la Serie A - Pisa, 13 maggio 2025 – Ultima partita, ultima passerella per il Pisa di Filippo Inzaghi. Ultima partita stagionale, una partita di Serie B per la società nerazzurra.

Serie B LIVE alle 20:30: Spezia-Cremonese per il terzo posto, Sampdoria-Salernitana per la salvezza - Tutto pronto per la 38^ giornata di Serie B, la penultima in attesa del 13 maggio quando verrĂ recuperata in blocco la 34^ giornata.

Cremonese in Serie A, Stroppa: «Stavamo rischiando di compromettere una partita straordinaria; futuro? Non so ancora» - Le parole di Giovanni Stroppa, tecnico della Cremonese, dopo la vittoria dei grigiorossi contro lo Spezia che vale la promozione in Serie A Giovanni Stroppa ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria della Cremonese contro lo Spezia che vale la promozione in Serie A.

Si scalda ora dopo ora il calciomercato della Cremonese. La società grigiorossa, in sinergia con il nuovo tecnico Davide Nicola, sta pianificando la composizione della rosa che affronterà la Serie...

La Cremonese al lavoro sul mercato: Nicola può salvarla? - Sfumata l'idea Sportiello per la porta, restano vive le piste Gollini e Fulignati, mentre a centrocampo il nome nuovo è quello di Zerbin del Napoli. Si legge su calciomercato.com

Davide Nicola è ufficialmente il nuovo allenatore della Cremonese - Il torinese sarà chiamato a guidare i grigiorossi in Serie A ... Lo riporta msn.com