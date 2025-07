Allen la notizia choc sul testimone che lo ha visto prima della scomparsa

Pierluigi Dellano abita in una villa nella frazione Latte, alle porte di Ventimiglia. Fino a poche ore fa era considerato l’ultima persona ad aver visto Allen Bernard Ganao, il bambino autistico di cinque anni scomparso per oltre 48 ore dal campeggio in cui si trovava con la famiglia. Una figura chiave, dunque, nelle primissime fasi delle indagini. Il suo nome, nel giro di poche ore, è finito ovunque: nelle cronache, nei gruppi social del territorio, e perfino tra i bersagli di una sorta di giustizia parallela che si muove a colpi di commenti e supposizioni. Dellano ha parlato pubblicamente al Corriere della Sera, ammettendo che “da parte mia, è stata una negligenza”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

L’uomo che ha visto Allen prima della scomparsa, Pierluigi Dellano: ‘L’ho portato in villa, poi per strada’ - Allen Bernard Ganao ritrovato a Ventimiglia: ‘Diceva papà e mi tirava per mano’. Una frase semplice, quasi sussurrata, che ha aperto uno squarcio nel mistero: “Diceva papà e mi tirava per mano”.

È stato ritrovato vivo pochi minuti fa Allen Barnard Ganao, il bambino di 5 anni scomparso venerdì sera dal camping “Por la Mar” di Latte, a Ventimiglia. Il piccolo si trovava nei pressi di un casolare, su una collina alle spalle della frazione. È in buone condizioni Vai su Facebook

Cirio, non vediamo l'ora di riabbracciare Allen - "Per due giorni abbiamo seguito con apprensione le ricerche di piccolo Allen, che vive a Torino con la sua famiglia, e il suo ritrovamento oggi è sicuramente la notizia che aspettavamo". Da msn.com