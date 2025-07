Allen dopo il ritrovamento la scoperta shock sul testimone | Io non volevo… cosa non torna

Dopo un'attesa tremenda, finalmente il piccolo Allen Bernard Ganao è stato ritrovato sano e salvo tra le braccia dei suoi genitori. Il bambino di cinque anni, che era scomparso per 36 ore sulle colline di Ventimiglia, è stato trovato grazie al lavoro instancabile delle forze dell'ordine. Tuttavia, la sua misteriosa scomparsa continua a suscitare domande, in particolare riguardo al ruolo di Pierluigi Dellano, un testimone che ha visto Allen per l'ultima volta la sera dell'11 luglio. Il testimone e le sue versioni contrastanti. Pierluigi Dellano è stato uno degli ultimi a vedere Allen prima che sparisse nel nulla.

“Tutto questo è assurdo”. Allen, nuove scoperte dopo il ritrovamento - È terminata nel migliore dei modi la scomparsa di Allen Bernard Ganao, il bimbo di cinque anni sparito nella notte tra venerdì e sabato da un campeggio nella frazione Latte di Ventimiglia.

Emozione e applausi ai vigili del fuoco, il ritrovamento del piccolo Allen - (Adnkronos) – Emozione e applausi ai vigili del fuoco per il ritrovamento oggi del piccolo Allen, scomparso per 40 ore dal camping di Latte, a Ventimiglia, mentre si trovava in vacanza con i genitori.

Il ritrovamento del piccolo Allen, Piantedosi: "Macchina dei soccorsi esemplare" - «Ho telefonato al prefetto di Imperia, con il quale gli uffici del Viminale e io stesso siamo stati in costante contatto per tutta la giornata di ieri, per congratularmi per il ritrovamento del piccolo Allen Bernard Ganao».

