Calciomercato Juve caccia apertissima al nuovo esterno | sette nomi nel mirino di Comolli la lista completa e aggiornata

sugli obiettivi bianconeri. La Juventus  è al lavoro per trovare il nuovo esterno da inserire nel progetto tecnico di Igor Tudor  e guidato da Damien Comolli. Dopo la partenza di alcuni giocatori, i bianconeri hanno definito una short list composta da sette profili, ognuno con caratteristiche e situazioni diverse: Nuno?Tavares (Lazio), Dodô (Shakhtar), Marc?Pubill (Almeria), Vagnoman (Stoccarda), Gutiérrez (Girona), Piquerez (Palmeiras)  e Muñoz (Crystal?Palace). 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, caccia apertissima al nuovo esterno: sette nomi nel mirino di Comolli, la lista completa e aggiornata

In questa notizia si parla di: comolli - esterno - juve - caccia

Conceicao Juve: Comolli ha deciso. È stata fatta questa scelta per il riscatto dal Porto, e ora… Dentro alla trattativa per l’esterno - di Redazione JuventusNews24 Conceicao Juve: Comolli ha deciso. Fatta questa scelta per il riscatto dal Porto, e ora… Cosa succede nell’operazione per l’esterno.

Conceicao Juventus, riscatto ad una condizione: il piano di Comolli per la conferma dell’esterno portoghese. Novità - di Redazione JuventusNews24 Conceicao Juventus, riscatto solo con lo sconto? Novità sul futuro dell’esterno portoghese in vista della prossima stagione.

Gutierrez Juve: futuro a Torino per l’esterno del Girona? Il suo nome rimane nella lista dei desideri di Comolli, ecco lo scenario - di Redazione JuventusNews24 Gutierrez Juve: futuro in bianconero per l’esterno del Girona? La sua candidatura rimane nella lista dei desideri di Comolli, la situazione.

Juve, via Weah? Per sostituirlo Tudor vuole Clauss In caso di addio di Weah, il dg Damien Comolli, a caccia di almeno un rinforzo sulla fascia destra per aumentare la spinta del 3-4-2-1, ha effettuato un sondaggio per Jonathan Clauss del Nizza, che dal Vai su Facebook

Comolli rilancia per Kolo Muani: pronta la nuova offerta per convincere il Psg; Juve, offerti 22 milioni per il riscatto di Conceiçao: il Porto ne vuole 25; Via Weah? Tudor vuole sulla fascia destra della Juve il suo Clauss.

Comolli Juve, quattro problemi da risolvere entro l’inizio del raduno: alla Continassa è scattato il conto alla rovescia - Comolli Juve, quattro problemi da risolvere entro l’inizio del raduno: alla Continassa è scattato il conto alla rovescia. Si legge su juventusnews24.com

Gazzetta - Comolli, caccia al centrocampista - Come riporta Gazzetta, con la cession di Douglas Luiz con il West Ham in pole, Comolli farà la caccia del successore: da Bissouma del Tottenham a Xhaka del ... Secondo tuttojuve.com