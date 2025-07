Michela Andreozzi | Sono la prima regista di commedia mainstream Come attrice? Una pippa non sono la mia preferita

Michela Andreozzi è la regista di Unicorni, il film che aprirà il Festival di Giffoni e che racconta di una coppia di genitori alle prese con l'identità di genere del loro bambino. Da Non è la Rai alla macchina da presa, si racconta mettendo in luce vari aspetti della sua personalità . 🔗 Leggi su Fanpage.it

Michela Giraud: «Quando la popolarità è arrivata non ero pronta a farci i conti. Oggi sono single e cerco di distinguere l'amore dalle tecniche di marketing» - Forte del successo del suo ultimo spettacolo a teatro e di In&Out che la vede protagonista su TV8, la comica romana si racconta tra lavoro e vita privata con grande luciditÃ

Arriverà nel 2026 Ancora più Sexy, il sequel di Pensati sexy. Hanno presentato il trailer la regista Michela Andreozzi e i protagonisti Diana Del Bufalo e Mario Ermito. #PrimeVideoPresenta25 Vai su X

«Livia non ha mai voluto figli, mentre Tina lotta da anni per diventare madre: da qui nasce tutto. » Nove lune e mezza, uscito nei cinema nell’ottobre 2017, è una commedia scritta e diretta da Michela Andreozzi, che recita anche nel film insieme a Claudia Geri Vai su Facebook

Gli “Unicorni” di Michela Andreozzi: “Aiutiamo i bimbi a essere ciò che vogliono” - Dalla tv di Boncompagni alla commedia inclusiva: l’attrice e regista apre Giffoni con la storia di un bambino che sogna di vestirsi da sirenetta: “Non è un ... Secondo repubblica.it