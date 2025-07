morto franco moschini per 50 anni presidente di poltrona frau

E' morto oggi a Tolentino (Ancona), a 91 anni, Franco Moschini, imprenditore, mecenate, maceratese e tolentinate d'adozione, presidente di Poltrona Frau per oltre 50 anni. La città di Tolentino, per voce del sindaco Mauro Sclavi, il proprio cordoglio parlando di un "uomo di grande cultura e intelligenza a cui si deve la grande crescita esponenziale di Poltrona Frau". Moschini, sottolinea il primo cittadino, "è stato ed è ancora oggi uno dei nomi più illustri del Made in Italy. Grazie alle sue doti imprenditoriali e al suo coraggio, Poltrona Frau, di cui era presidente, è diventato un marchio noto in tutto il mondo come sinonimo di eleganza, stile e alta qualità artigianale". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

