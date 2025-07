Clan Scu ed estorsioni | Noi siamo gli amici degli amici ci stiamo prendendo in mano tutto noi

BRINDISI - Un imprenditore brindisino, del settore nautico, ridotto in uno "stato omertoso", anche durante la testimonianza in tribunale. L'imposizione del "pizzo", anche se spesso non andata a buon fine, su vari ambiti dell'economia di Brindisi. È il sunto delle motivazioni della sentenza con la. 🔗 Leggi su Brindisireport.it