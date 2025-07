L' altro mercato della Juve | i rinnovi Quelli semplici quelli costosi quelli quasi impossibili

Prolungamenti, adeguamenti, scadenze. Sul tavolo del dg Comolli ci sono anche queste pratiche: l'estate non è solo la stagione dei nuovi arrivi e degli addii. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - L'altro mercato della Juve: i rinnovi. Quelli semplici, quelli costosi, quelli quasi impossibili

In questa notizia si parla di: altro - mercato - juve - rinnovi

Slot prova a togliere dal mercato Chiesa: «Non ha nulla da dimostrarmi, ha avuto una grande carriera. Credo che il suo obiettivo sia un altro» - di Redazione JuventusNews24 Slot ha elogiato la carriera dell’ex Juve Chiesa, il quale ha tutte le carte in regola per restare al Liverpool: del resto il suo obiettivo è uno.

Nicolussi Caviglia al centro di un intrigo di mercato? Non c’è solo il Milan sull’ex centrocampista della Juve: spicca anche un altro club! È presente in Torino Venezia per visionarlo - di Redazione JuventusNews24 Nicolussi Caviglia può diventare soggetto del desiderio di un altro club rivale della Juve in Serie A: è a Torino per vederlo all’opera con il Venezia!.

Mercato Juve, altro che parametro zero! Quell’obiettivo per l’attacco andrà pagato a peso d’oro: fissata la cifra per prenderlo! - di Redazione JuventusNews24 Mercato Juve, il colpo per l’attacco diventa eccessivamente costoso: la sua finta condizione da parametro zero nasconde questa cifra da investire!.

Juventus, non solo Gatti: i prossimi rinnovi in programma Vai su Facebook

L'altro mercato della Juve: i rinnovi. Quelli semplici, quelli costosi, quelli quasi impossibili; Juventus, Yildiz vicino al rinnovo del contratto fino al 2030 per allontanare Barcellona e Bayern Monaco. I dettagli dell'ingaggio; Juve, dopo la conferma Tudor tratta il rinnovo.

Rinnovi Juve: Gatti pronto a prolungare, vanno avanti senza sosta i contatti con McKennie. Tutti gli aggiornamenti - Tutti gli aggiornamenti sul futuro dei due bianconeri Oltre al calciomercato Juve, la dirigenza bianconera ha ... Secondo juventusnews24.com

Juve, si punta tutto sui rinnovi: la società ha fatto le sue scelte - In casa Juve si pensa al mercato in entrata, ma non solo: la società ha deciso di puntare sui rinnovi di alcuni giocatori chiave. Da rompipallone.it