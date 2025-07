Tumore al seno innovativo intervento all' ospedale Morgagni-Pierantoni | morte cellulare tramite congelamento della lesione

Eseguito, per la prima volta in Romagna, all’ospedale Morgagni Pierantoni di Forlì, un innovativo intervento di “crioablazione mammaria”. Il trattamento, effettuato su una paziente già sottoposta ad intervento di mastectomia, con "recidiva cutanea di neoplasia della mammella, in progressione. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

