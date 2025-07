Padiglione Italia a Expo 2025 Osaka nel primo trimestre €336 mln di investimenti annunciati e siglati 5.480 partecipanti

Le Regioni italiane protagoniste con 12 installazioni, 12 accordi tra universitĂ e istituzioni italiane e giapponesi nel primo trimestre a Expo 2025 Osaka Padiglione Italia a Expo 2025 Osaka, nel primo trimestre €336 milioni di investimenti annunciati e siglati, 5.480 partecipanti. A tre mesi.

All’Expo di Osaka la Settimana del Lazio, Rocca “Arte al centro” - ROMA (ITALPRESS) – Si è aperta all’interno del Padiglione Italia a Expo 2025 Osaka, la Settimana del Lazio, che fino al 24 maggio vedrà la Regione impegnata in un’intensa agenda di eventi, incontri istituzionali, workshop tematici e attività di promozione territoriale, culturale ed economica.

L’arte salentina e il talento di Roberta Risolo all’Expo 2025 Osaka - OTRANTO – Un’eccellenza del territorio, una visionaria dell’arte che diventa bellezza da raccontare e indossare: Roberta Risolo, artista orafa otrantina, sarà tra le realtà dell’artigianato artistico tradizionale pugliese ospitata nel padiglione Italia dell’Expo 2025 Osaka e rappresenterà la.

Expo Osaka 2025, la Regione sarà nel Padiglione Italia dal 15 al 21 giugno - La conferenza dei capigruppo, su iniziativa del presidente del consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, ha sentito in audizione, ieri mattina, 6 maggio, l’assessore regionale al Lavoro e Attività produttive, Tiziana Magnacca, in merito alla partecipazione della Regione Abruzzo all’evento “Expo Osaka.

Ferrari Trento è il brindisi ufficiale del Padiglione Italia a EXPO 2025 Osaka. Il Trentodoc del Gruppo Lunelli si conferma brindisi italiano per eccellenza; Forever Young: che successo per la pelle italiana Expo 2025 Osaka; Lavoro, in Liguria calano le nuove assunzioni ma aumentano i contratti 'trasformati' in indeterminati.

Padiglione Italia, dati record al giro di boa di Expo 2025 Osaka - Avamposto strategico per la diplomazia della crescita, il Padiglione Italia ha ospitato ben 367 ev ...

Confartigianato Liguria all'Expo di Osaka: maestria artigiana e stile di vita in vetrina mondiale - Aperto lo "Spazio Liguria" all'Expo Internazionale di Osaka, sotto il concept "Ligurians: Artists of Living".