Macron alla Tomba del milite ignoto per la parata del 14 luglio

Parigi, 14 lug. (askanews) - Come da tradizione, il presidente francese, Emmanuel Macron, visita la Tomba del Milite Ignoto sotto l'Arco di Trionfo prima della parata del 14 luglio a Parigi. Di fronte a "un mondo più brutale", la parata vedrela partecipazione di soldati francesi "pronti a partire" per le operazioni, il giorno dopo l'annuncio dell'aumento della spesa per la difesa, scrive Afp. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Macron alla Tomba del milite ignoto per la parata del 14 luglio

In questa notizia si parla di: parata - macron - tomba - milite

Macron alla Tomba del milite ignoto per la parata del 14 luglio; Video. La Francia celebra la parata militare annuale del 14 luglio a Parigi; Kate Middleton riceve i Macron a Londra: giro in carrozza e look all’altezza.

Macron alla Tomba del milite ignoto per la parata del 14 luglio - Come da tradizione, il presidente francese, Emmanuel Macron, visita la Tomba del Milite Ignoto sotto l'Arco di Trionfo prima della parata del 14 luglio a Parigi. Secondo libero.it

Video. La Francia celebra la parata militare annuale del 14 luglio a Parigi - Il presidente francese Emmanuel Macron ha presieduto una cerimonia all'Arco di Trionfo lunedì, mentre la Francia ha celebrato la sua parata annuale della Bastiglia e altri eventi in tutto il pa ... Segnala it.euronews.com