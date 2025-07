Supplenze 150 preferenze | la consulenza personalizzata Posti limitati prenota la tua data + Guida in PDF

Hai bisogno di aiuto per scegliere le scuole ai fini delle supplenze? Affidati al nostro servizio di consulenza dedicata, pensato per accompagnarti passo dopo passo nella compilazione della piattaforma attraverso una sessione pratica in videochiamata con un nostro esperto. Posti limitati. Come avviene la consulenza? La consulenza si svolge online tramite¬†videochiamata su Zoom, in gruppi . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: consulenza - supplenze - preferenze - posti

Supplenze, 150 preferenze: la consulenza personalizzata. Posti limitati, prenota la tua data + Guida in PDF - Hai bisogno di aiuto per scegliere le scuole ai fini delle supplenze? Affidati al nostro servizio di consulenza dedicata, pensato per accompagnarti passo dopo passo nella compilazione della piattaforma attraverso una sessione pratica in videochiamata con un nostro esperto.

Supplenze, 150 preferenze: la consulenza personalizzata. Posti limitati, prenota la tua data + Guida in PDF - Hai bisogno di aiuto per scegliere le scuole ai fini delle supplenze? Affidati al nostro servizio di consulenza dedicata, pensato per accompagnarti passo dopo passo nella compilazione della piattaforma attraverso una sessione pratica in videochiamata con un nostro esperto.

https://www.orizzontescuola.it/supplenze-150-preferenze-la-consulenza-personalizzata-posti-limitati-prenota-la-tua-data-guida-in-pdf/ Vai su Facebook

Supplenze, 150 preferenze: la consulenza personalizzata. Posti limitati, prenota la tua data + Guida in PDF Vai su X

La lunga estate dei precari, tra immissioni e supplenze 150 preferenze: cosa sappiamo finora. QUESTION TIME con Cannas [VIDEO]; Mobilità docenti 2025, le risposte ad ogni dubbio. Consulenza sui requisiti, preferenze, deroghe; Supplenze GaE e GPS 2024: online il servizio di consulenza per le 150 preferenze.

Supplenze docenti 150 preferenze e immissioni in ruolo, la compilazione delle domande. RISPOSTE AI QUESITI - Immissioni in ruolo docenti 2025/26: gli Uffici Scolastici attendono il contingente per dare il via libera alle procedure, che dovrebbero ... Scrive orizzontescuola.it

Immissioni in ruolo e supplenze 150 preferenze: ecco a cosa fare attenzione. QUESTION TIME con Quattrocchi [VIDEO] - Il conto alla rovescia per le immissioni in ruolo e la scelta delle 150 preferenze per le supplenze è ufficialmente partito. Segnala orizzontescuola.it