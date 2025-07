Kate Middleton cosa ha detto a Sinner e le facce di George rivelano tutto

Kate Middleton ha premiato Jannik Sinner, il primo italiano a vincere Wimbledon. La Principessa del Galles, consegnandogli il trofeo, ha scambiato con lui alcune battute che l’esperto di lettura del labiale ha decodificato. E intanto fanno il giro del mondo le immagini di George con il viso crucciato e torvo dopo la sconfitta di Alcaraz. Kate Middleton, la verità su cosa ha detto a Sinner. Kate Middleton ha incantato Wimbledon, di cui è patrona dal 2016, presentandosi alla finale con un magnifico abito blu elettrico, ricoperta di gioielli creati da Cartier dal valore di migliaia di euro. Il suo ruolo prevede che premi i vincitori femminile e maschile del torneo di tennis più prestigioso della Gran Bretagna. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Kate Middleton, cosa ha detto a Sinner e le facce di George rivelano tutto

