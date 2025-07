Zalewski Inter il polacco è un jolly nelle mani di Chivu | e se il trequartista fosse già in casa?

La possibile evoluzione del ragazzo. L’ Inter potrebbe aver già trovato il trequartista che sta cercando con insistenza sul mercato, e la risposta potrebbe trovarsi direttamente in casa. Come riportato da Tuttosport, il protagonista di questa rivelazione è Nicola Zalewski, un giovane talento arrivato a Milano lo scorso inverno dalla Roma e riscattato a giugno per 6,5 milioni di euro. Una cifra che sembra già un affare, considerando che oggi il suo valore è praticamente raddoppiato. Zalewski: Un talento versatile per l’Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com

