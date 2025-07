Roma esalazioni di monossido di carbonio in hotel Raganelli | 96 evacuati 7 persone in ospedale sequestrata caldaia - VIDEO

Paura nella notte sulla via Aurelia, sette persone sono state trasportate d'urgenza in ospedale per sintomi di avvelenamento da monossido Paura nella notte a Roma, a causa di esalazioni di monossido di carbonio nell'hotel Raganelli: 96 persone sono evacuate, mentre 7 sono state portate in ospedale.

Il blackout che uccide in Spagna: famiglia di 3 persone morta per intossicazione da monossido - Il blackout che ha paralizzato la Spagna (e il Portogallo) potrebbe aver causato indirettamente diverse vittime: tre familiari morti per intossicazione da monossido in Galizia e una donna deceduta nell’incendio della sua casa a Madrid, forse originato da una candela accesa.

Fuga di gas all’Hotel Raganelli sull’Aurelia: sette persone ricoverate per monossido di carbonio - Sette persone ricoverate per inalazione di monossido di carbonio è il bilancio di una fuga di gas all'Hotel Raganelli di via Aurelia a Roma.

Hotel Raganelli a Roma evacuato per fuga di monossido di carbonio, 7 persone ricoverate: caldaia sequestrata - Fuga di monossido di carbonio all'Hotel Raganelli a Roma, evacuati gli ospiti: sette persone in ospedale per intossicazione

