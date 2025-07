Juanlu-Napoli c’è la svolta | ecco cosa manca

Prosegue senza sosta la trattativa con il Siviglia per portare a Napoli il promettente terzino spagnolo. Mentre buona parte dei calciatori è in procinto di effettuare i primi test fisici al Training Center di Castelvolturno, continua a ritmo serrato il lavoro del DS Manna per dare ad Antonio Conte una rosa quanto più ampia e qualitativa possibile già a partire dal ritiro di Dimaro, fissato per giovedì 17 luglio. Ultimi dettagli per Juanlu Sánchez. Per affrontare al meglio tutte le competizioni in cui il Napoli sarà chiamato a competere nella stagione 20252026, l’allenatore salentino ha chiesto due calciatori di alto livello in ogni ruolo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Juanlu-Napoli, c’è la svolta: ecco cosa manca

