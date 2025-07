Quarta Repubblica nell’ultima puntata la guerra commerciale tra USA e UE

Questa sera, lunedì 14 luglio, ultima puntata stagionale di Quarta Repubblica, il talk condotto da Nicola Porro, in onda in prima serata su Rete 4. Gli argomenti del 14 luglio 2025. Al centro del nuovo appuntamento, la guerra commerciale tra USA e UE, dopo l’annuncio dell’introduzione dei dazi al 30% sull’export europeo a partire dal 1° agosto da parte di Donald Trump. Spazio poi al caso Bayesian: continua l’inchiesta di Nicola Porro con nuove testimonianze inedite sulla notte dell’affondamento. In chiusura, le ultime novità sul delitto di Garlasco, che aprono nuovi scenari sull’omicidio di Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

