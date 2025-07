Sinner e Swiatek | il ballo durante la serata di gala

Dopo la vittoria a Wimbledon,  nella consueta cena finale Jannik Sinner si è prestato al consueto ballo con la vincitrice del torneo femminile, Iga Swiatek. Ecco il momento della danza, tra risate e qualche passo di danza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sinner e Swiatek: il ballo durante la serata di gala

In questa notizia si parla di: sinner - swiatek - ballo - durante

Iga Swiatek non sa in quale altro modo dirlo: “Oggi mi sembrava di giocare contro Jannik Sinner” - Iga Swiatek ha dovuto fare i conti contro una Rybakina in giornata di graziae ingiocabile per un set.

LIVE Sinner-Vukic, Wimbledon 2025 in DIRETTA: avanti Djokovic, ora Swiatek poi il n.1! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:25 Tre set e meno di due ore di gioco servono a Djokovic per sbarazzarsi di Evans.

LIVE Sinner-Vukic, Wimbledon 2025 in DIRETTA: sotto Swiatek, poi il n.1! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:55 McNally-Swiatek 7-5, non sorprenderebbe più di tanto una sconfitta della più volte campionessa Slam sulla sua superficie meno favorevole: poi toccherà a Jannik Sinner! 16:25 Tre set e meno di due ore di gioco servono a Djokovic per sbarazzarsi di Evans.

#Wimbledon, #Sinner e #Swiatek: il ballo dei campioni durante la serata di gala #SkySport #SkyTennis Vai su X

Le lacrime di Amanda Anisimova dopo la finale persa contro Iga Swiatek per 6-0, 6-0 #Wimbledon Vai su Facebook

Il ballo dei campioni di Sinner e Swiatek alla serata di gala dopo Wimbledon; Wimbledon, Sinner e Swiatek: il ballo dei campioni durante la serata di gala; Wimbledon: il ballo di Sinner e Swiatek alla serata di gala.

Sinner prima del ballo obbligatorio con Iga Swiatek: “Sono scarsissimo”. Cosa è successo poi la sera - Dopo aver trionfato a Wimbledon, Jannik Sinner e Iga Swiatek hanno dovuto assolvere all'obbligo imposto dalla tradizione del torneo londinese: il 'Ballo ... Segnala fanpage.it

Wimbledon: Sinner-Swiatek e il ballo dei campioni - Come vuole la tradizione di Wimbledon, durante la serata di gala i due vincitori del singolare maschile e femminile sono chiamati al ballo dei campioni all'All England Club. Riporta repubblica.it