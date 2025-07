Il Festival delle Musiche al via nel segno delle arie d’opera del duo Else-Linde Buitemhuis ed Eline Bergmann

Arezzo, 14 luglio 2025 – La voce, il bel canto, l’opera. Si aprirĂ nel segno della grande musica d’autore il Festival delle Musiche che domenica 20 luglio a Castiglion Fiorentino, nella suggestiva cornice del Chiostro di San Francesco, ospiterĂ il duo olandese formato da Else-Linde Buitenhuis (soprano) ed Eline Bergmann (pianoforte) nel concerto dal titolo “Lieder, arie d’opera e canzoni napoletane”. Inizio alle ore 21:15. L’evento è a cura di Officine della Cultura con il contributo del Comune di Castiglion Fiorentino. Else-Linde Buitenhuis ed Eline Bergmann hanno entrambe studiato a Groningen (Paesi Bassi), tuttavia è stato durante l'Amsterdam Canal Festival, dove Else-Linde ha cantato la parte principale in "La Serva Padrona" di Pergolesi, che si sono incontrate di nuovo e hanno iniziato a lavorare insieme. 🔗 Leggi su Lanazione.it Š Lanazione.it - Il Festival delle Musiche al via nel segno delle arie d’opera del duo Else-Linde Buitemhuis ed Eline Bergmann

