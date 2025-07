Le righe non vanno in vacanza ma si indossano sulla camicia

Un classico che ricorda l’estate in riviera, che diventa prendisole o abito. La camicia a righe è una fedelissima amica del guardaroba estivo, soprattutto quando la valigia da portare in vacanza ha un limite di peso che sembra essere sempre troppo limitato. In versione over, crop, ma anche su costumi e teli mare, questa fantasia conquista veramente tutti e da quel tocco estivo anche a chi è -ancora- chiuso in ufficio, in attesa delle tanto sognate ferie. Camicia a righe? Si, grazie: ecco cinque inspo per indossarla sempre. Un capo fresco che chiama subito l’estate, la camicia a righe è abbinabile in tantissimi modi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Le righe non vanno in vacanza, ma si indossano sulla camicia

La camicia che chiama mare e estate! Leggera, versatile e super trendy, veste fino alla taglia 48. Disponibile in due fantasie irresistibili: • bianca con righe azzurre • bianca con righe rosa Perfetta da indossare allacciata in vita, sopra un top o aperta su una c Vai su Facebook

Il look del giorno, con la camicia che va in vacanza e diventa copricostume - C ’è un momento preciso in cui l’estate entra davvero nel guardaroba: quando anche i capi più formali vanno in vacanza. Riporta iodonna.it