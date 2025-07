Arrestato per incendio doloso dagli agenti della Questura il 33enne egiziano senza fissa dimora che stamani ha incendiato la Balena di Jacopo Allegrucci davanti alla Triennale di Milano. All'arrivo dei poliziotti l'uomo si stava allontanando e alcuni passanti lo hanno indicato agli agenti che l'hanno fermato. Il gigantesco cetaceo in cartapesta azzurra era stato realizzato per la mostra cominciata. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Incendiata la Balena di Allegrucci alla Triennale di Milano, arrestato il piromane. Giuli: "Atto vile"