Parma Promenade investe 1,6 milioni per migliorare la viabilità tra la città e lo shopping resort

Parma Promenade,¬†il primo¬†shopping¬†resort all'aperto¬†dell‚ÄôEmilia-Romagna¬†che aprir√† nel¬†2026, ¬†annuncia un¬†investimento di 1,6 milioni di¬†euro¬†‚Ästreso possibile grazie alla joint venture tra¬†Eurofund¬†Group, societ√† internazionale di investimento e sviluppo immobiliare. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Parma Promenade, ecco lo shopping resort da 52 mila metri quadrati che aprirà nel 2026  - Eurofund Group, società internazionale di investimento e sviluppo nota per la trasformazione di spazi urbani in destinazioni iconiche, sta dando vita a Parma Promenade - il primo Shopping Resort all'aperto della regione Emilia-Romagna.

Arriva «Promenade»: 20 ristoranti, palestra e 10 campi di padel - Una superficie totale di 52mila metri quadrati, di cui 15mila dedicati all'intrattenimento (piste da bowling, giochi di realtà virtuale e aree interattive, una palestra di 1. Come scrive gazzettadiparma.it