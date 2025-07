ARezzo, 14 luglio 2025 – Tutto pronto a Lucignano per l'inizio di “Di Giovedì – Sere d'estate a Lucignano”, la rassegna che da giovedì 17 luglio a giovedì 7 agosto animerà il borgo con eventi, spettacoli, musica e buon cibo. Un progetto che unisce cultura, intrattenimento e tradizione, pensato per residenti, visitatori e turisti in cerca di serate da vivere in uno dei “Borghi più belli d'Italia”, nel cuore della Valdichiana. Il primo appuntamento è in programma giovedì 17 luglio, con la suggestiva “Notte di Fuoco – Opening”, serata inaugurale all'insegna dello street food, della rievocazione storica e dello spettacolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Di Giovedì” sere d'estate a Lucignano: tra spettacoli, gusto e magia