Poste intelligenza artificiale al servizio dei clienti

Si chiama postemyvoice la nuova funzione ideata da Poste Italiane per migliorare l'assistenza ai clienti. Grazie alla sinergia tra il riconoscimento vocale biometrico e il numero di telefono associato al rapporto finanziario, infatti, non è piĂą necessario fornire ad ogni chiamata le proprie informazioni personali. Basta la sola voce per accedere all'assistenza in modo sempre piĂą sicuro, facile e veloce, con il supporto dell'innovativa tecnologia Nuance di Microsoft, senza dover ricordare nessuna password, nĂ© ripetere i propri dati (come codice fiscale o numero del documento d'identitĂ ).

