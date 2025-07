Calciomercato Juventus | Comolli e Modesto al lavoro su un difensore dalla Bundesliga

Continua il calciomercato in casa Juventus. Damien Comolli, direttore generale della Juventus, sta lavorando in sintonia con Igor Tudor e il neo direttore tecnico François Modesto per allestire una squadra pronta per l’inizio del campionato. In difesa, oltre alle possibili uscite, la Juventus sta valutando anche alcuni colpi in entrata. Alberto Costa è in partenza verso lo Sporting Lisbona, quindi la societĂ ha bisogno di rinforzare il reparto difensivo. Il nome nuovo è Julian Chabot, detto comunemente Jeff. Julian Chabot in azione durante una partita con la maglia della Sampdoria Il giocatore è una vecchia conoscenza del calcio italiano, avendo vestito le maglie di Sampdoria e Spezia. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

