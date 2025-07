A vederli in fila, tutti ben vestiti e composti accanto a Donald Trump, sembrava quasi una cerimonia di laurea. Cinque presidenti africani convocati alla Casa Bianca per un vertice di alto profilo. Ma dietro le foto ufficiali e i proclami sui “nuovi amici” africani, il summit che si è concluso venerdì 11 luglio a Washington si è rivelato soprattutto una rappresentazione plastica della scenografia coloniale in versione contemporanea. Il potere non ha nemmeno bisogno di alzare la voce. Gli basta convocare. E Trump ha quindi convocato i capi di Stato di cinque Paesi dell’Africa occidentale come fossero figurine di pongo: – Brice Oligui Nguema (Gabon) – Bassirou Diomaye Faye (Senegal) – Umaro Sissoco EmbalĂł (Guinea?Bissau) – Mohamed Ould Ghazouani (Mauritania) – Joseph Boakai (Liberia) Pronti a giocare la parte assegnata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

I cinque leader africani da Trump: impauriti e deferenti, lo spettacolo è davvero desolante