La vittoria di Sinner a Wimbledon | dal New York Times alla BBC i media incoronano l’azzurro

Roma, 14 lug. (askanews) – La storica vittoria di Jannik Sinner a Wimbledon ha fatto il giro del mondo, dominando le prime pagine e i siti web delle principali testate internazionali. Il trionfo dell’azzurro sull’erba londinese, in particolare la rivincita contro Carlos Alcaraz, ha acceso i riflettori sulla sua ascesa, celebrando non solo il suo talento ma anche la sua determinazione. Analizziamo come la stampa estera ha raccontato l’impresa di Sinner, nazione per nazione. Nel Regno Unito si parla dell’incoronazione di un campione. Le testate britanniche hanno accolto con entusiasmo la vittoria di Sinner, sottolineando la sua performance dominante e la sua forza mentale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: vittoria - sinner - wimbledon - azzurro

Chi affronterà Sinner in caso di vittoria su Navone. Tabellone disseminato di ‘terraioli’ - Cosa ci può essere nel tabellone di Jannik Sinner? Dipende dalle situazioni. Intanto, chiaramente, c’è da concentrarsi sul primo obiettivo: l’argentino Mariano Navone, primo avversario che non è, evidentemente, nel suo miglior anno (non ha minimamente ripetuto il 2024 fino ad ora), ma che rimane giocatore non proprio di quelli da sottovalutare, anzi.

Sinner, rimonta e vittoria: le parole del coach hanno cambiato il match - (Adnkronos) – "Giocala". Jannik Sinner, durante la semifinale degli Internazionali d'Italia 2025 di Roma vinta in 3 set contro Tommy Paul, ha vissuto un primo set da incubo.

Sinner, cambia tutto! Perché la vittoria con Cerundolo apre scenari differenti a Roma - Fin dal primo momento successivo al sorteggio, il match degli ottavi di finale era quello forse più atteso nel cammino di Jannik Sinner agli Internazionali d’Italia 2025.

Jannik Sinner per sempre a Wimbledon. Con la vittoria di oggi, l’azzurro non solo conquista il suo primo titolo sull’erba più prestigiosa del mondo, ma si garantisce la nomina a vita a membro onorario dell’All England Club. Le porte del tempio del tennis sara Vai su Facebook

Grandeeeeeee Jannik Sinner è il nuovo re di Wimbledon: Alcaraz battuto in finale (4-6, 6-4, 6-4, 6-4). L’Azzurro, N1 al mondo si prende la vittoria nel torneo storico sull'erba inglese. Vai su X

Jannik Sinner trionfa a Wimbledon. Carlos Alcaraz battuto in 4 set; Sinner annienta Alcaraz ed è il primo azzurro a trionfare a Wimbledon. Buonfiglio: Entusiasmante, è un fenomeno; Sinner, trionfo a Wimbledon 2025. Il match e le parole, a tutto Jannik.

Jannik Sinner, la vittoria a Wimbledon, il regalo "speciale" e l’incontro con la famiglia reale: "Anche voi giocate a tennis?" - Emozionato e sorridente, ha parlato con i principini George e Charlotte facendo loro un regalo molto speciale ... Da msn.com

Jannik Sinner, ecco quanto ha guadagnato nel 2025 il campione di tennis dopo la vittoria di Wimbledon - Con il trionfo a Londra il campione azzurro supera anche l’americano Pete Sampras nella classifica storica dei guadagni sul campo ... Secondo milanofinanza.it