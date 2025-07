Ordinanza anti accattonaggio a Portofino per tutelare la vocazione turistica del borgo

Un’ordinanza anti accattonaggio, bivacco e alcol a tutela della “ vocazione turistica del borgo “. È quanto stabilisce un’ordinanza del Comune di Portofino (Genova) in vigore fino a fine settembre, riferisce il Secolo XIX. Il sindaco del Comune ligure, Matteo Viacava, ha firmato contro la questua in centro, nei parcheggi pubblici, vicino alle chiese e sul molo Umberto I, a prescindere dalle modalitĂ con cui viene effettuata, perchĂŠ il divieto si estende all’attività “di accattonaggio e di mendicitĂ moleste con modalitĂ ostinate e reiterate o anche non moleste “, a tutela della localitĂ marittima da sempre simbolo di lusso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it Š Ilfattoquotidiano.it - Ordinanza anti accattonaggio a Portofino per tutelare la “vocazione turistica del borgo”

