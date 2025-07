Come ha fatto il Chelsea ad annullare il PSG

Magari è un'impressione mia ma Enzo Maresca mi sembra uscito dalla penna di uno sceneggiatore che voleva riassumere in un solo allenatore tutti i possibili stereotipi sul gioco di posizione. Si dice spesso che il peccato originale di quel tipo di allenatore sia l’ostinazione nel voler imitare Guardiola, e Maresca da questo punto di vista è voluto andare oltre. Non si è accontentato di condividerne i principi, mi sembra la copia carbone di Guardiola anche nell’aspetto fisico, calvo e con la barba brizzolata. Poi, sul campo e nelle conferenze stampa, tutta una serie di scelte e di dichiarazioni che invitavano a percepirlo come una sorta di massimalista della dottrina: Maresca che prende un terzino lineare come Malo Gusto e lo costringe a fare il centrocampista; Maresca che le sue ali le fa giocare da guardalinee, con i piedi incollati rigorosamente alla fascia; Maresca che ad Enzo Fernández, meraviglioso direttore d’orchestra che ha vinto un Mondiale toccando palla un po’ ovunque volesse, lo inchioda sottopunta, al massimo come lanciatore di transizioni, ma totalmente lontano dal cuore del gioco; Maresca che minaccia di sostituire il suo portiere qualora avesse azzardato dei lanci lunghi, perchĂ© «bisogna seguire il piano». 🔗 Leggi su Ultimouomo.com © Ultimouomo.com - Come ha fatto il Chelsea ad annullare il PSG

