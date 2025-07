Asllani Inter il Bologna pensa a lui come vice Freuler | gli altri nomi sul taccuino dei rossoblù

Il Bologna sta intensificando la sua ricerca di rinforzi per il centrocampo, con il tecnico Vincenzo Italiano al lavoro per trovare il profilo giusto che possa dare supporto e un'alternativa a Remo Freuler. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, tra i giocatori monitorati c'è anche un nome proveniente dal mercato Inter che potrebbe essere ceduto durante questa finestra di mercato. Pessina, Miretti e Asllani: opzioni per il Bologna. Uno dei profili piĂą attenzionati dal club rossoblu è Matteo Pessina, centrocampista classe 1997 che, con 185 presenze in Serie A e una significativa esperienza internazionale, potrebbe essere il rinforzo ideale per l'interno di centrocampo.

Fenucci: «Inter e Napoli? Bologna le ha affrontate, messe in difficoltà » - L’AD del Bologna Fenucci ha parlato della sua squadra e del livello di competitività raggiunto, facendo riferimento alle partite con Inter e Napoli.

La stagione di intrighi e veleni che portò allo spareggio scudetto che l’Inter perse contro il Bologna (Athletic) - Napoli e Inter sono a pari punti, il che significa che se la situazione dovesse restare tale, si affronterebbero in uno spareggio per la vittoria dello scudetto.

Lotta scudetto, Fabio Capello: «Se l’Inter non va al massimo rischia con tutti e il Bologna è forte. Inzaghi ha fatto questo errore, lo sfogo di Conte mi lascia perplesso» - Lotta scudetto, Fabio Capello: «Se l’Inter non va al massimo rischia con tutti e il Bologna è forte. Inzaghi ha fatto questo errore, lo sfogo di Conte mi lascia perplesso» Appaiate in classifica a 5 giornate dal termine, chi è il favorito tra Inter e Napoli nello sprint scudetto? Su La Gazzetta dello Sport prova […]

