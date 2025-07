Cnpr forum rapporti con il fisco | più dialogo e meno contenziosi

“Per le imprese sono state adottate una serie di misure che vanno anche nella direzione della semplificazione dei rapporti sia per le imprese che per i lavoratori autonomi. Oggi c’è la possibilità di ragionare ex ante con l’amministrazione finanziaria ed evitare nuovi procedimenti accertativi a cui conseguono attività di contenzioso. Siamo intervenuti sullo ‘Statuto del Contribuente’ introducendo un contraddittorio preventivo nel momento in cui l’amministrazione finanziaria vuole muovere delle contestazioni ai contribuenti deve emettere uno schema adatto che non è l’atto di accertamento ma dà modo ai contribuenti e ai professionisti che li assistono di avviare un’interlocuzione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it