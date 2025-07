Terremoto di magnitudo 5.4 al largo di Almeria | Zona ad alta attività sismica

Un sisma di magnitudo 5,4 della scala Richter √® stato registrato al largo della costa di Almeria in Andalusia, nel sud della Spagna. Lo riferisce El Pa√¨s, spiegando che centinaia sono state le chiamate ai soccorsi dopo che le scosse sono state avvertite principalmente ad Almeria, ma anche da Granada a Malaga, da Murcia ad Alicante. Al momento non si segnalano danni o feriti. Il terremoto, secondo i media spagnoli, ha colpito una regione ad alta attivit√† sismica, al confine tra le placche tettoniche africana ed euroasiatica. 🔗 Leggi su Iltempo.it ¬© Iltempo.it - Terremoto di magnitudo 5.4 al largo di Almeria: "Zona ad alta attivit√† sismica"

