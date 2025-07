Autostrada del Sole chiude temporaneamente il tratto tra Orvieto ed Orte | le modifiche alla viabilità

Una chiusura temporanea del tratto compreso tra Orvieto ed Orte dell’Autostrada del Sole. La polizia stradale informa che dalle 22 di giovedì 17 alle 5 di venerdì 18 luglio sono previsti dei lavori e pertanto sono state disposte delle modifiche alla viabilità , in direzione Roma. Di conseguenza. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

