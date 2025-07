Al via le domande per i fondi contro l’emergenza alimentare | pubblicato l’avviso per le realtà del terzo settore

"Da oggi le realtà del terzo settore impegnate nel contrasto all'emergenza alimentare possono presentare istanza per l'erogazione dei finanziamenti regionali. L’assessorato della Famiglia e delle politiche sociali ha pubblicato l'avviso per l’assegnazione delle somme. Sosteniamo così, nei tempi. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: emergenza - alimentare - pubblicato - avviso

Dca, disturbi del comportamento alimentare, emergenza silenziosa che colpisce sempre più giovani - Anoressia, bulimia, binge eating: acronimi e definizioni che descrivono una realtà sempre più diffusa tra i giovani italiani.

Contrasto all'emergenza alimentare, la Regione stanzia 5 milioni - Cinque milioni di euro per rifinanziare la legge sulla povertà e sostenere gli enti del terzo settore nel contrasto all'emergenza alimentare.

Regione Siciliana: rifinanziati 5 milioni per contrastare l’emergenza alimentare - ABBONATI A DAYITALIANEWS Un impegno concreto per chi vive in difficoltà . Cinque milioni di euro sono stati stanziati dalla Regione Siciliana per sostenere gli enti del terzo settore impegnati nella lotta contro la povertà e l’emergenza alimentare.

Vasto - Prospero (FdI): "Medicina turistica, servono due medici, la Asl ha pubblicato l'avviso" "La Asl Lanciano-Vasto-Chieti ha accolto le istanze che abbiamo rappresentato in queste settimane e ha pubblicato l’avviso per il reclutamento di due medici da desti Vai su Facebook

Sociale: Santangelo, ok ad avviso contributi per emergenza alimentare; Filetti di acciughe ritirati dai supermercati per rischio istamina: l’avviso di richiamo; Siccità , da Stato e Regione 40 milioni per gli agricoltori. Schifani e Barbagallo: «Importante aiuto.

Sicilia. Povertà, Schifani: «Pubblicato l’avviso per finanziare gli enti del terzo settore che operano nel contrasto all’emergenza alimentare» - «Da oggi le realtà del terzo settore impegnate nel contrasto all’emergenza alimentare possono presentare istanza per l’erogazione dei finanziamenti regionali. Come scrive libertasicilia.it

Sociale, Santangelo: “Ok ad avviso contributi per emergenza ... - Si muove su queste direttici il nuovo avviso pubblicato dall’assessorato alle Politiche sociali che ... Segnala ekuonews.it