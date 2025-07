Agricoltura al centro dell’Europa che cambia | l’allarme di Confagricoltura sul bilancio Ue

Un dialogo con interlocutori di primo piano quello che Confagricoltura nazionale ha condotto con la sua assemblea estiva nella prestigiosa aula magna dell’UniversitĂ Bocconi di Milano martedì 8 luglio. "Coltiviamo l’agricoltura di domani - anche dove sembra impossibile" il programmatico titolo. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Confagricoltura Milano acquista azioni in Banco BPM per rafforzare il sostegno all’agricoltura territoriale - Confagricoltura Milano ha deciso di acquisire un pacchetto di azioni di Banco Bpm in un contesto caratterizzato da sfide sempre più complesse per il settore agricolo.

Dazi, Giansanti (Confagricoltura): "Al 10% non sopportabili per agricoltura" - “Ricordo a tutti che i dazi già ci sono nel commercio Europa-Stati Uniti, un’ulteriore aggiunta del 10% per alcuni settori dell’economia agricola non sarebbero assolutamente sopportabili, tanto più che il governo americano ad alcuni applicherà dazio 0.

Confagricoltura, il futuro del settore al centro dell’assemblea nazionale a Milano - Confagricoltura: coltiviamo l’agricoltura di domani, anche dove sembra impossibile: i vertici piacentini all’assemblea nazionale nell’aula magna della ... piacenzasera.it scrive

Confagricoltura, Giansanti rieletto presidente all’unanimità ... - insieme, l’agricoltura al centro dell’Europa», scrive Giansanti sul suo account personale ... Come scrive corriere.it