Mai aprire comunicazioni con link e mittente sospetti

Nel mondo delle truffe online, anche la salute è diventata un'esca. Non di fake news, questa volta, ma di un vero e proprio attacco informatico, mascherato da comunicazione istituzionale. In questi giorni, migliaia di cittadini italiani stanno ricevendo email apparentemente inviate dal Ministero della Salute, con un messaggio chiaro e inquietante: «Aggiorna il tuo Fascicolo Sanitario Elettronico o perderai l'accesso». Ma è tutto falso. Anagrafe digitale: tutti i certificati scaricabili online X Ha la firma del Ministero della Salute, ma è una truffa. Le email in questione sono costruite con cura: logo ministeriale, tono formale, riferimenti al Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), il sistema digitale che raccoglie la storia clinica di ogni cittadino.

